Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

24.06.2022 14:16
Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Edirne'de, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Edirne'de, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. idaresindeki 22 AZ 813 plakalı hafif ticari araç Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki S.Ö'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.Ö, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü S.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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