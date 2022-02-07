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Edirne'de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Edirne'de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı

07.02.2022 19:34

Edirne'de ikinci dönemin ilk ders zili çaldıEDİRNE Edirne'de 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 55 bin 252 öğrenci yeniden ders başı yaptı.

Edirne'de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı

EDİRNE Edirne'de 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında 2 haftalık yarıyıl tatilinin ardından 55 bin 252 öğrenci yeniden ders başı yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin ilk ders zili bugün çaldı. Edirne'de ikinci dönemin başlamasıyla birlikte 75. Yıl ilkokulu öğrencileri aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren okulun yolunu tuttu. Salgın tedbirleri kapsamında okulun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler saygı duruşu ve İstiklal Marşı için sıraya girdi.

İlk dönemde maske mesafe ve hijyen kurallarına uydukları için öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa Doğan, bu dönemde de aynı hassasiyeti göstermelerini istedi. Bu sürecin devam edebilmesi için en büyük görevin öğrencilere düştüğünü belirten Müdür Doğan, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olmasını diledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına girdi.

Öğrencilerden Eğmen Beder, "Tatilde Lozan Anıtı'na gezmeye gittik. Tatilim güzel geçti hem tatil yaptım hem de ödevlerimi yaptım. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. Salgın devam ettiği için okulda maske hijyen tedbirlerine uyuma dikkat ediyoruz" dedi.

Öğrencilerden Ece Alya Toraman, "Tatilde Kırklareli'ne gittik. Orada Atatürk Evini dolaştık ve Ali Rıza Bey'in kültür evine gittik. Edirne'de de gezdik. Tatilim güzel geçti. Ödevlerimi de yaptım kitaplar okudum. Okulu özledim. İnşallah salgın hemen biter çünkü arkadaşlarımla ve öğretmenimle daha yakın olmak onlara sarılmak istiyorum. Okulda arkadaşlarımla fazla temasa girmiyorum. Ellerime kolonya falan sıkıyorum. Maskemi takıyorum, mesafemi koruyorum" dedi.

Öğrencilerden Kerem Efe Topal, "Tatilde köye gittik. Kuzenimle oynadım. Köpek vardı onunla oynadık. Kitap okudum biraz da ders yaptım. Okulumu ve arkadaşlarımı özledim. Mesafeye dikkat ediyorum. Kolonya sürüyorum. Maskemi takıyorum. İnşallah bu salgın bir an önce biter" dedi.

Edirne'de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı
Edirne'de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı
Edirne'de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı

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İstiklal Marşı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de ikinci dönemin ilk ders zili çaldı - Son Dakika


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