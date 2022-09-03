Edirne'de jandarma ekiplerince yaralanmış bulunan kartal tedaviye alındı - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekiplerince yaralanmış bulunan kartal tedaviye alındı

03.09.2022 11:30
Edirne'de jandarma ekiplerince yaralanmış bulunan kartal tedaviye alındı

Edirne'de jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan kartal, tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı halde bulunan kartal, tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Keşan Jandarma Trafik ekipleri, İpsala- Enez kara yolunda trafik kontrollerinde yol kenarında yaralı bir kartal gördü.

Bölgedeki Gala Gölü Milli Parkı ve ormanlık alanlarda yaşayan kartal, jandarma ekiplerince muhafaza edildi.

Kartal, jandarma ekiplerince bulunduğu yerden alınarak tedavi için Keşan Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de jandarma ekiplerince yaralanmış bulunan kartal tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Edirne'de jandarma ekiplerince yaralanmış bulunan kartal tedaviye alındı - Son Dakika
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