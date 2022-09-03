Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Keşan Jandarma Trafik ekipleri, İpsala- Enez kara yolunda trafik kontrollerinde yol kenarında yaralı bir kartal gördü.

Kaynak: AA

Jandarma, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de jandarma ekiplerince yaralanmış bulunan kartal tedaviye alındı - Son Dakika

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