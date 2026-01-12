Edirne'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Edirne'de Kar Yağışı Etkili Oldu

12.01.2026 11:09
Edirne, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü; Uzunköprü'de okullar bir gün tatil edildi.

EDİRNE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu iller arasındaki Edirne'de, kar yağışı etkili oldu. Gece başlayıp, sabah etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü beyaza büründü. Kentin simgesi tarihi Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu kentte, buzlanma sonucu kazalar meydana geldi. Polis ekipleri, önemli noktalarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

UZUNKÖPRÜ'DE OKULLAR TATİL

Diğer yandan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Uzunköprü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm okullarımızın tüm kademelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

