Edirne'de nefes kesen takip: Panelvandan 20 göçmen çıktı

08.12.2025 22:35
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan bir panelvan minibüs, polis ekiplerini kilometrelerce süren bir kovalamacaya sürükledi. Trafiği tehlikeye atan kaçış, aracın Kırklareli kavşağında refüje çarpmasıyla sona ererken, minibüsten 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen çıktı. Sürücü ve yanındaki şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan bir panelvan minibüs, yaklaşık 8 kilometre süren nefes kesici kovalamacanın ardından Kırklareli kavşağında kaza yapınca durduruldu. Araçta 7'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

KOVALAMACA 8 KİLOMETRE DEVAM ETTİ

Havsa yönünden Edirne'ye ilerleyen 34 VB 7483 plakalı minibüs, polis kontrolü sırasında durmayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri aracı takip etti. Yaklaşık 8 kilometre süren kovalamaca, sürücünün Kırklareli kavşağında geri manevrayla kaçmaya çalıştığı sırada refüje çarpmasıyla sona erdi.

AFGAN UYRUKLU 20 GÖÇMEN

Kaza sonrası araçtan uzaklaşmaya çalışan sürücü Y.K. ve yanındaki M.K. kısa sürede gözaltına alındı. Minibüste yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Göçmenler sağlık kontrolünün ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sürücü Y.K. ve M.K. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

