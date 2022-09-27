Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

27.09.2022 12:30
Edirne'den kısa kısa

Edirne'de köyde yaşayan 65 yaş üstü kadınlara fiziksel aktivite eğitimi verildi.

Edirne'de köyde yaşayan 65 yaş üstü kadınlara fiziksel aktivite eğitimi verildi.

İpsala Toplum Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde Sağlık Evi'ne başvuran 65 yaş ve üstü kadınlara ebe Hikmet Baykara Coşdu tarafından fiziksel aktivite eğitimi verildiği belirtildi.

2021 yılı TÜİK verilerine göre Edirne'nin yüzde 15.8 yaşlı nüfusu ile Türkiye'nin yaş ortalaması en yüksek 9. ili olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşlı nüfus oranının artması yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık çalışmalarının önemini arttırmıştır. Böylece Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yıl düzenlenecek etkinlikler için fiziksel aktivite tema olarak belirlenmiştir."

Keşan'da yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Keşan ilçesinde yol ve kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çukur Çeşme Sokak'taki çalışmaları yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilçeyi güzelleştirdiğini belirtti.

Çukur Çeşme Sokak trafiğinin tek yön yapılacağını ifade eden Helvacıoğlu, "Çarşı trafiğini rahatlatacak bir ring yol daha üretiyoruz. Tek yön ve tek şerit parklama ile hem sokak sakinleri rahat edecek hem de akıcı trafik ile sürücülerimiz rahat edecek." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Edirne, Çeşme, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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