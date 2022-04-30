Edirne'de kreş çocuklarına yönelik "çevre" eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de kreş çocuklarına yönelik "çevre" eğitimi

30.04.2022 14:06

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü, çocuklara yönelik iklim değişikliği eğitimleriyle doğaya ve çevreye saygılı bireylerin yetişmesine yardımcı oluyor.

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü, çocuklara yönelik iklim değişikliği eğitimleriyle doğaya ve çevreye saygılı bireylerin yetişmesine yardımcı oluyor.

Belediye bünyesinde ocak ayında kurularak yapılanmasını tamamlayan İklim Değişikliği Müdürlüğü, 5 kreşte 250 çocuğa eğitim verdi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim faaliyetlerine başlayan müdürlük personeli, miniklere küresel iklim değişikliğini anlatıyor.

Deneylerle, geri dönüşüm ve kaynakların bilinçli kullanımının önemine değiniliyor.

İklim Değişikliği Müdürü Savaş Çerkez, faaliyetlerin başında eğitimin geldiğini belirterek, "Şunu biliyoruz ki bugünün çocukları geleceğin yetişkinleridir. Çocuk deyince aklımıza gelecek geliyor. Geleceğe nasıl bir dünya bırakacağız önemli olan bu." dedi.

"Çevre bilinci ve iklim değişikliğini deneylerle öğreniyorlar"

Çerkez, çevre kirliliği, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve insan faaliyetlerinden oluşan karbon salınımının küresel ısınmaya etki ettiğini anlatarak, "Çocuklarımıza çevre bilinci ve iklim değişikliği konularını deneyler aracılığıyla göstererek o bilinci oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Müdürlük olarak Edirne'yi 2030-2050 yıllarına iklim değişikliği eylem planı hazırlayacak hazır hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Eğitmen Ayhan Nurlu da "Ağaç yaşken eğilir" sözünden yola çıkarak çocuklara eğitici dersler verdiklerini, deneylerle beraber bunları desteklediklerini belirtti.

Eğitimlerde özellikle geri dönüşüm ve küresel ısınma konularının önemine vurgu yaptıklarını ifade eden Nurlu, şunları kaydetti:

"Karbon salınımı ve temiz suyun geri dönüşümü hakkında da bilgiler veriyoruz. Bu küçük yaşlarda onların büyüdüklerinde doğaya, çevrelerine saygılı bireyler olarak yetişmelerine yönelik eğitici çalışmalara devam ediyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde çocuklarımızla dış alanda farklı aktiviteler yapmayı ve bunları sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Nurlu, çocukların özellikle deney yapmayı çok sevdiklerini, kendi tasarımlarını yapmalarının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.

Edirne'de kreş çocuklarına yönelik çevre eğitimi
Edirne'de kreş çocuklarına yönelik çevre eğitimi
Edirne'de kreş çocuklarına yönelik çevre eğitimi
Edirne'de kreş çocuklarına yönelik çevre eğitimi

YORUMLAR
500
Didim Belediyesi 5 Bin Öğrenciye Çevre Eğitimi Verdi Didim Belediyesi 5 Bin Öğrenciye Çevre Eğitimi Verdi EDİRNE'DE TÜRK EĞİTİM SEN'DEN HDP'Lİ GARO PAYLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU EDİRNE'DE TÜRK EĞİTİM SEN'DEN HDP'Lİ GARO PAYLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kreş çocuklarına yönelik 'çevre' eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:32:22. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de kreş çocuklarına yönelik "çevre" eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement