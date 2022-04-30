Edirne'de kreş çocuklarına yönelik "çevre" eğitimi - Son Dakika

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü, çocuklara yönelik iklim değişikliği eğitimleriyle doğaya ve çevreye saygılı bireylerin yetişmesine yardımcı oluyor.

Belediye bünyesinde ocak ayında kurularak yapılanmasını tamamlayan İklim Değişikliği Müdürlüğü, 5 kreşte 250 çocuğa eğitim verdi.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evinde eğitim faaliyetlerine başlayan müdürlük personeli, miniklere küresel iklim değişikliğini anlatıyor.

Deneylerle, geri dönüşüm ve kaynakların bilinçli kullanımının önemine değiniliyor.

İklim Değişikliği Müdürü Savaş Çerkez, faaliyetlerin başında eğitimin geldiğini belirterek, "Şunu biliyoruz ki bugünün çocukları geleceğin yetişkinleridir. Çocuk deyince aklımıza gelecek geliyor. Geleceğe nasıl bir dünya bırakacağız önemli olan bu." dedi.

"Çevre bilinci ve iklim değişikliğini deneylerle öğreniyorlar"

Çerkez, çevre kirliliği, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve insan faaliyetlerinden oluşan karbon salınımının küresel ısınmaya etki ettiğini anlatarak, "Çocuklarımıza çevre bilinci ve iklim değişikliği konularını deneyler aracılığıyla göstererek o bilinci oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Müdürlük olarak Edirne'yi 2030-2050 yıllarına iklim değişikliği eylem planı hazırlayacak hazır hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Eğitmen Ayhan Nurlu da "Ağaç yaşken eğilir" sözünden yola çıkarak çocuklara eğitici dersler verdiklerini, deneylerle beraber bunları desteklediklerini belirtti.

Eğitimlerde özellikle geri dönüşüm ve küresel ısınma konularının önemine vurgu yaptıklarını ifade eden Nurlu, şunları kaydetti:

"Karbon salınımı ve temiz suyun geri dönüşümü hakkında da bilgiler veriyoruz. Bu küçük yaşlarda onların büyüdüklerinde doğaya, çevrelerine saygılı bireyler olarak yetişmelerine yönelik eğitici çalışmalara devam ediyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde çocuklarımızla dış alanda farklı aktiviteler yapmayı ve bunları sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Nurlu, çocukların özellikle deney yapmayı çok sevdiklerini, kendi tasarımlarını yapmalarının sevindirici olduğunu sözlerine ekledi.