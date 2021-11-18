Üye Girişi
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı - Son Dakika

Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı

18.11.2021 13:31

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün araştırma arazisinde ilk kez yetiştirilen safranın hasadı yapıldı.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün araştırma arazisinde ilk kez yetiştirilen safranın hasadı yapıldı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde Karaağaç'taki arazide yapılan hasada, Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri katıldı.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek ve Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri, programa katılanlara safran hakkında bilgi verdi.

Tülek, tıbbi ve aromatik bitkilerin özellikle ilaç ve gıda sanayisinde kullanıldığını söyledi.

Safranın, önemi giderek artan tarım ürünleri arasında yer aldığını belirten Tülek, "Safran ekim ve kasım arasında yaklaşık bir aylık sürede toplanıyor. Çok özel, antik çağlardan beri kullanılan kadim bir bitki." dedi.

Enstitü bünyesinde buğday, çeltik, yem bitkileri ıslah çalışmalarının yanında tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine araştırmalar yaptıklarını anlatan Tülek, araştırma arazisinde 55 aromatik bitkinin yetiştirildiğini dile getirdi.

Tülek, safranın gramının 50 ila 60 lira arasında değer bulduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da enstitünün güzel çalışmalar ortaya koyduğunu, bu kapsamda yerli ve atalık tohumların öne çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Aranan ve zor bulunan bir bitki"

Konuşmaların ardından öğrenciler ve programa katılanlar tarafından hasat yapıldı.

Eczacılık Fakültesi öğrencisi Eda Nur Adıyaman, AA muhabirine, eczacılıkta safranın önemli bir bitki olduğunu söyledi.

Safranın ilaç yapımında kullanıldığını kaydeden Adıyaman, " Türkiye'de Safranbolu'da yoğun şekilde üretiliyor. Aranan ve zor bulunan bir bitki. Biz de kendi alanımızda safranla ilgili araştırmalara devam ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Nur İşcan da safranla ilgili araştırmalar yaptıklarını belirterek, "İkinci sınıftayız, bu bitkiyle ilerleyen sınıflarda daha derin bilgilere ulaşacağız. Safran aromaterapi alanında da kullanıldığı için ileriki seviyelerde daha fazla bilgi sahibi olacağız." dedi.

Öğrencilerden Beyza Sezer, safran gibi aromatik bitkilerin ilaç ve kozmetik sanayisinde önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı
Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı

Trakya Bölgesi, Edirne, Bitki, İlaç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi 16:45 Çarşafa sarıp ormana atmışlar! 4 aylık cenin ekipleri harekete geçirdi Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor 16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!
Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? 15:04 Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı 14:25 Son dakika! Faiz kararı sonrası dolar 10,99'la, gram altın ise 658 lirayla rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
16:28 Sık kullanılan şifreler belirlendi! Hacklemek saniyeler alıyor
16:25 Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu
16:20 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan Halil Umut Meler ataması
16:12 CHP Sözcüsü Öztrak: Merkez Bankası'nın faiz kararını 5 dakika gecikmeli açıklaması tam bir skandal
16:11 Şahan Gökbakar'dan faiz tavsiyesi: Direk sıfır yapsanıza
16:05 Berrak Tüzünataç'tan beslenme tüyoları
16:04 Madenciler işe yaramaz demişti, dünyanın en değerli taşı çıktı
16:01 Korkunç iş kazası: Çalıştığı makineye başı sıkıştı, oracıkta can verdi
16:00 Türk Lirası'nın geldiği durum: Papua Yeni Gina kinası bile para birimimizi üçe katladı
15:55 Dolar rekor kırarak 11 TL'yi aştı! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı Mesut Özil'in derbi paylaşımına saniyeler içinde binlerce beğeni yağdı         
16:46
2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi? 2002'de 1,5 TL olan dolar 2021'de 11 TL'ye nasıl geldi?         
16:44
Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit'in yeni rolü beli oldu         
16:25
Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın Düzce depremi sonrası sigorta şirketlerine akın         
15:29
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu Fenerbahçe'de genç kaleci Berke Özer idmanda yoktu         
15:03
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı İnternetten fotoğraf makinası sipariş etti, kutudan çürük fındık çıktı         
13:56
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması Samuray kılıcıyla katledilen Başak'ın otopsi raporu: Çok sayıda kesik ve organ yaralanması         
13:32
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 16:49:32. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler gramı 60 liradan satılan safranın hasadını yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement