EDİRNE'DE OTELLERDE YER BULAMAYAN GÜREŞSEVERLER, ÇADIRLARDA KALDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE OTELLERDE YER BULAMAYAN GÜREŞSEVERLER, ÇADIRLARDA KALDI

02.07.2022 10:08

EDİRNE'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelenler, otellerde yer bulamayınca, Selimiye Camisi çevresinde çadır kurdu.

EDİRNE'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelenler, otellerde yer bulamayınca, Selimiye Camisi çevresinde çadır kurdu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelen güreşseverler, otellerde yer bulamayınca, tarihi Selimiye Camii yakınındaki Hıdırağa Camii'nin bahçesinde ve boş alanlarda çadır kurup geceyi geçirdi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne 20 yıldır geldiğini ve hep dışarıda kaldığını söyleyen Kıbrıs Gazisi İbrahim Filiz, " Balıkesir'den geliyorum. 20 yıldır güreşlere geliyorum hep dışarıda kalıyorum. Perşembe günü geldiğimizde sivrisinekler vardı ama ilaçlama oldu, bu gece iyi yattık. Buraya 2 oğlumla geldik. Güreşleri çok seviyorum, favorim Ali Gürbüz" dedi. Balıkesir'den gelen Mehmet Karagöz de "Dışarıda kalmak bizim için gelenek oldu. 'Çayır Palas' da daha iyi geliyor bize. Zaten otellerde boş yer yok" diye konuştu. Manisa'nın Akhisar ilçesinden gelen Halil Taş, yağlı güreşleri çok sevdiğini, güreş sevdasının kendisini dışarıda yatırdığını söyledi. Favori başpehlivanın Şaban Yılmaz olduğunu belirten Taş, "Yağlı güreşi çok seviyorum. Bu yıl ilk defa dışarıda kaldım. Dün çok sinek vardı ama bu gece rahat uyudum" ifadesini kullandı. Sabahın erken saatlerinde kalkan güreşseverler çadırlarını topladıktan sonra kahvaltılarını yapıp, müsabakaları izlemek için Sarayiçi Er Meydanı'nın yolunu tuttu. (DHA)

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Otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı Otellerde yer bulamayan güreşseverler çadırlarda kaldı Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu Otelde yer bulamayan güreşseverler Er Meydanı yakınına çadır kurdu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EDİRNE'DE OTELLERDE YER BULAMAYAN GÜREŞSEVERLER, ÇADIRLARDA KALDI - Son Dakika

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