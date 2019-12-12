Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu öldü - Son Dakika
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Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu öldü

6 saat önce

Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu hayatını kaybetti.

Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu öldü, System.String[]

Edirne'de otomobilin çarptığı babaanne ve torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Kırcasalih beldesi girişindeki kavşakta karşıdan karşıya geçmek için bekleyen Emine Akgün ve 10 yaşındaki torunu Ecem Akgün'e C.Y'nin kullandığı 22 LR 737 otomobil çarptı.

Çarpmasın etkisiyle babaanne ve torunu savruldu, araç ise yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Bu arada olay yerinden geçen Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, aracını durdurarak ekiplerden bilgi aldı.

Yaralı Emine Akgün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Ecem Akgün ise Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Babaanne ve torunu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emine Akgün, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:26 Kaynak: AA
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