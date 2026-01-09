Edirne'de Su Yönetimi İzleme Sistemi Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Su Yönetimi İzleme Sistemi Kuruluyor

Edirne\'de Su Yönetimi İzleme Sistemi Kuruluyor
09.01.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de tarımda su kaybını önlemek için dijital Su Yönetimi İzleme Sistemi oluşturulacak.

EDİRNE'de kuraklığın hissedildiği yaz aylarında, tarımsal üretimde kullanılan sularda kayıp ve kaçağın önlenip, tasarrufun sağlanması amacıyla 'Su Yönetimi İzleme Sistemi' kuruluyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye kurulacak dijital altyapıyla sulamanın takip edileceğini belirterek, "Tamamen ekrandan izlenebileceği objektif bir dijital altyapının çalışmalarını yaptırıyoruz" dedi.

Aşırı sıcaklar ve yağışsız havayla oluşan kuraklık, Trakya'da son 2 yıldır tarımsal üretimde verim kaybına yol açtı. Özellikle sulu tarımda çeltik üretiminin başkenti olarak bilinen kentte çiftçiler, ürünlerini dönüşümlü sistemle sulayarak hayatta tuttu. Yaz aylarında debinin düşmesiyle su seviyesinin kritik eşiğe düştüğü, Tunca ve Meriç nehirlerindeyse Edirne Valiliği tarafından yapılan yatak temizleme çalışmalarıyla akış sağlandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 2026 yılında da aynı sıkıntılarla karşılaşmamak için 'Su Yönetimi İzleme Sistemi' kuracaklarını söyledi. Son 2 yılda çiftçilerin mağdur olduğunu belirten Vali Sezer, "Yazın ortasında barajımız kurudu, çiftçimiz mağdur olacak şeklinde çok sıkıntılı dönem geçirdik. Saatlerce, gecelerce uyuyamadık. Çeltik tarlalarına gittik. İnsanların gözündeki korkuyu görüyorsunuz, yani her şeyin rızkını oraya bağlamış. Bu sene tekrar aynı sıkıntılarla karşılaşmayalım istiyoruz, tek derdimiz bu. Doğru yönetim, objektif yönetim, iyi bir dijital altyapı. Yani suyu saldık nereye gitti? Kimden kayıp var? Kimden kaçak var? Hepsiyle ilgili de dijital altyapı kuruyoruz şu anda" diye konuştu.

'SİSTEMDEN GÖREBİLECEĞİZ'

Özellikle tarımsal sulamada kayıp ve kaçağın önüne geçmek istediklerini söyleyen Vali Sezer, "Kim vanayı açtı hemen sistemden görebileceğimiz, nerede kayıp var hepsini sistemden görebileceğimiz, içme sularındaki kayıp kaçağı gören sistemler var. O sistemlerin aynısını DSİ'ye çalıştırıyorum, tarlalara da yaptırıyorum. Şu adam çok işte şununla bağlantısı var, şundan dolayı bunun tarlasını öncelik verdiler falan diye böyle hiç olmayan dedikodular da oluyor. Bunların da önüne geçmek için tamamen ekrandan izlenebileceği objektif bir dijital altyapının şu anda çalışmalarını yaptırıyoruz. İnşallah her tarlanın başına gidebilecek şekilde su yönetimi izleme sistemini kuracağız burada" ifadelerini kullandı.

'2 YILI GÜZEL BİR YÖNETİMLE ATLATTIK'

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da kentteki üreticilerin kuraklık nedeniyle sulamayla ilgili tedirginliğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl ne olur? Su olur mu? Sulayabilecek miyiz? Bu korku gerçekten insanları çok yoruyor ve üretimden de uzaklaştırıyor. Çünkü su olmazsa daha kötü, bu sefer daha az su isteyen ürünleri ekmeye başlıyoruz. Bu da doğal olarak gelir kaybı oluyor. Vali Bey de 2 yıl ardı ardına bu kuraklığı yaşadı. Bölgemizde ciddi sıkıntılar yaşadık. Bizzat sahada kendisi de gezdi ve gördü sorunları. Çok şükür ki Sayın Valimizin başkanlığında İl Müdürümüz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, biz Ziraat Odası ve muhtarlarımız, kooperatiflerimiz, çiftçilerimiz herkes el ele birlikte güzel bir yönetim uygulandı ve bu 2 yılı atlattık."

Yeni yıla alınan önlemlerle daha bilinçli girdiklerini de ifade eden Arabacı, "Tabii bu 2 yılda da eksilerimiz oldu, artılarımız oldu. Bunları da gördük. Doğal olarak 2026 yılındaki kuraklığa daha bilinçli, suyu daha iyi yönetebilir halde giriyoruz. O yüzden de Sayın Valimiz de önlemler almak zorunda. Çünkü su sorunu yaşadığımızda ilk başvuracağımız yer Sayın Valimiz oluyor. O yüzden de inşallah 2026 yılında güzel çalışmalarla, güzel su yönetimiyle sezonu iyi atlatırız diye umuyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Edirne, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Su Yönetimi İzleme Sistemi Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti
Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı Cebindeki powerbank bomba gibi patlayan yolcu alevler içinde kaldı
Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor Herkes çiçek satan bu kızı konuşuyor
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Suriye’den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan’ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
10:34
Dünyaları verseler satmayacak İşte Sadettin Saran’ın transferine kapıyı kapattığı isim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim
09:57
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:04:46. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Su Yönetimi İzleme Sistemi Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.