Edirne'de sulama kanalına düşen otomobilde bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Edirne'de sulama kanalına düşen otomobilde bir kişi ölü bulundu

21.04.2022 12:55
Edirne'de sulama kanalına düşen otomobilde bir kişi ölü bulundu

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Koyuntepe köyü yakınlarındaki Kocahıdır Göleti girişinde bulunan sulama kanalında, bir aracın ters şekilde suyun içinde olduğunu görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kanaldaki 22 PF 689 plakalı otomobil sudan çıkartıldı.

Otomobilde bulunan ve sürücü olduğu tahmin edilen İbrahim Çakır'ın (47) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çakır'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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Kocahıdır, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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