Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi

19.01.2021 07:20

Edirne'de tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı. Alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KULLANILAMAZ DURUMDA

Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasında alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Edirne'de tarihi 'Böcek Mektebi' olarak da adlandırılan tarihi binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Yangın böyle görüntülendi:

Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi
Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi
Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi
Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Selimiye Cami, Müftülük, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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