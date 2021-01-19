Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi
19.01.2021 07:20
Edirne'de tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binası henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yandı. Alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi.
Edirne'de Meydan Mahallesi'nde, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan tarihi Selimiye Cami arkasında bulunan Edirne İl Müftülük binasında sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
KULLANILAMAZ DURUMDA
Alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasında alev alev yanan tarihi bina kullanılmaz hale geldi. Edirne'de tarihi 'Böcek Mektebi' olarak da adlandırılan tarihi binada çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Yangın böyle görüntülendi:
Son Dakika G.Saray'ın gündemindeki İrfan Can, Arda Turan'ın paylaşımını beğendi Eşiyle sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan ayakkabıcı hayatını kaybetti Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor Yunanistan batı karasularındaki egemenlik sahasını genişletti, Türkiye'den jet tepki geldi Biden, başkan olarak ilk belgelerini imzaladı Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı