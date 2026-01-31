Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
31.01.2026 13:21
Uzunköprü'de otomobil, kamyona çarptı; sürücü A.G. hayatını kaybetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, A.G'nin (40) kullandığı otomobil, Çöpköy Mahallesi'ndeki kavşakta, O.U. (32) idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı otomobil sürücüsü, sıkıştığı yerden ekipler tarafından çıkarıldı. Ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan A.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA: Edirne'de Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
