Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "yağda tencere köfte" tanıtıldı - Son Dakika
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Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "yağda tencere köfte" tanıtıldı

23.05.2022 13:24
Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında "yağda tencere köfte" tanıtıldı

Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "yağda tencere köfte" tanıtıldı.

Edirne'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "yağda tencere köfte" tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesindeki etkinler devam ediyor.

Edirne'deki Saraçlar Caddesi'nde yüzlerce kişiye kentin sevilen lezzetlerinden "yağda tencere köfte" ikram edildi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren satışa sunulması nedeniyle "kahvaltı köftesi" olarak da bilinen, börek ve simide alternatif arayanlar tarafından tercih edilen köfte ekmek arasında AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk tarafından dağıtıldı.

İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağda tencere köftenin çocukluğunun lezzeti olduğunu söyledi.

İlkokul yıllarında haftada bir gün ağabeyiyle okul çıkışı aldıkları ekmek arası köfteyi evde yediklerini anlatan İba, "Hanımefendi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen hafta etkinlikleri devam ediyor. Bugünkü etkinlikte ise çocukluğuma gittim, çok güzel bir lezzettin daha fazla tanıtılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Soytürk ise Türk mutfağının çok zengin olduğunu Edirne'de de Trakya, Rumeli, saray mutfaklarının yanı sıra sokak lezzetleriyle de iddialı olduklarını belirtti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da Edirne sokaklarının lezzetli yemekle koktuğunu söyledi.

Hafta çerçevesindeki etkinlikler Saray-ı Cedide-i Matbah-ı Amire'de (saray mutfağı) saray yemeklerinin yapılması ve tattırılmasıyla devam edecek.

Yağda tencere köfte hem haşlanıyor hem kızartılıyor

Yağda tencere köfte pişirilme yöntemiyle diğer köftelerden ayrılıyor.

Baharatla yoğrularak köfte kıvamına getirilen dana kıyma, şekil verildikten sonra suda haşlanıyor, ardından kızartılıyor.

Köfte, ekmek arasında domates, salça, kimyon, soğan ve Karaağaç acı biberi ile servis ediliyor.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Edirne, Saray, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'yağda tencere köfte' tanıtıldı - Son Dakika


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