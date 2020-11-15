Edirne'deki Gala ve Dalyan göllerinde flamingolar görsel şölen sunuyor - Son Dakika

EDİRNE'nin Enez ilçesinde milli park ilan edilen Gala ve Dalyan göllerine kuzey ülkelerden akın eden binlerce flamingo, renkli görüntülere sahne oluyor. Sonbaharın gelişiyle her yıl binlerce flamingonun bölgeye akın ettiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, "Meriç deltasının bir bölümü olan Dalyan Gölü'ne flamingolar her yıl gelir. Kışın gelenler yazın kuzeye doğru giderler. Kuzeyden gelen flamingolarla Dalyan Gölü'nde sayıları 5 bine kadar yükselir. Bunlar bizim doğamızın güzelleri, gelinleri" dedi.

Edirne'nin Enez ilçesinde milli park ilan edilen Gala ve Dalyan göllerine sonbaharın gelişiyle birlikte kuzey ülkelerden flamingolar akın etmeye başladı. Uzun bacakları, su üzerinde zarif hareketleri ve renkli kanatlarıyla dikkat çeken göçmen kuşlar, özelikle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Her yıl bölgeye gelen çok sayıda fotoğrafçı, flamingoları görüntülerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da göl kenarında kuşları izleyip, doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor.