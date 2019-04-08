Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
, Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen pikniğe katıldı.
Polis bahçesinde düzenlenen etkinlikte Vali Canalp, katılımcılarla sohbet etti.
Etkinliğe, Emniyet Genel Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak
, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, Emniyet Müdürlüğü
mensupları ve aileleri katıldı.
-Dünya Romanlar Günü
Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, Dünya Romanlar Günü'ne insani boyutu bakımından bakılması gerektiğini ifade etti.
Şallı, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Roman derneklerinin Romanlar'ın yaşamlarının daha iyi hale getirilmesi için çalışmalar yaptığını belirtti.
Şallı, Dünya Roman Günü'nün 1990 yılında kabul edildiğini ifade etti. Avrupa
'da Romanlara karşı ötekileştirme politikaları uygulandığını öne süren Şallı, şunları kaydetti:
"Avrupa'da yaşayan Romanlar, bazı ülkeler tarafından kendilerine özgü yaşam tarzı, sosyal davranışları nedeniyle tahammülsüzlüğe uğramakta, toplumsal baskı altına alınmak istenmektedirler. Bugün yüzyıllardır ön yargıların, ötekileştirmenin, eğitimsizliğin yarattığı kapalı bir toplum olmanın ağır sonuçlarını yaşıyoruz. 8 Nisan Romanların var olma mücadelesidir. Sosyal sorunların aşılması mücadelesidir.
8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü siyasileştirmeden, etnik kimlik meselesi haline getirmeden insani boyutu kapsamında bakmak gerekir. Meseleye eşit yurttaşlık temelinde bakılmalıdır. Farklı yapıların Roman meselesini sulandırmasına da olanak sağlamamak gerekir. Türkiye
'de farklılığımız zenginliğimiz, eşit yurttaşlığımız bir olsun. 8 Nisan birleştirici olsun."
Edirneli sporcunun başarısı Selimiye
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi tekvando sporcusu Havin
Zehra Baltaş, Okullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Konya
'da gerçekleşen şampiyonada 55 kilogramda yarışan Baltaş, tüm rakiplerini yenerek şampiyon olmayı başardı.
EDOSK'tan bisiklet turu
Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) bisiklet sporcuları Kırcasalih
beldesine bir tur düzenledi.
Tur kapsamında 12 sporcu yaklaşık 100 kilometre pedal çevirdi.
EDOSK tur rehberi Emin Yeşilli
, bisiklet turlarının düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini kaydetti.