Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Gürkan, itfaiye haftasını kutlayarak, personeli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

İtfaiye Müdürlüğünün önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Yaptığınız mesleği önemseyin, kıymetini bilin. Unutmayın ki itfaiye demek can demek. Bugün içinde bulunduğunuz ve sizlerin daha iyi hizmet vermeniz için kazandırdığımız hizmet binası yatakhanesinden, spor salonuna; eğitim odasından, ekipmanlarına kadar birçok konuda örnek oluyor, uluslararası standartlarda hizmet veriyor.

Hiç kuşkusuz ki sizler yangın, kaza, deprem, sel, patlama, kurtarma gibi çeşitli görevlerde fedakarca görevinizi yerine getiriyorsunuz. 24 saat vatandaşımızın can ve mal güvenliği için emek harcıyorsunuz. Mesleğiniz kutsal ve bizler sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Kazasız belasız bir çalışma temenni ederek, görevlerinizde başarılar diliyorum."

İtfaiye personelinin tulumbacıların yangınlara nasıl müdahale ettiği canlandırmasının ardından Başkan Gürkan, İtfaiye Müdürlüğü'nün geçmişten bugüne fotoğraf sergisini gezdi.

Kaymakam İmrak sınır kapısındaki çalışmaları inceledi

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İmrak, sınır kapısını ziyaret etti.

İmrak, ziyarette, sınır kapısındaki sınır kapısındaki saha yenileme çalışmaları hakkında gümrük yetkililerinden bilgi alıp, gümrük sahasının durumunu yerinde inceledi.

Öğretmenlere yönelik oryantiring kursu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik kurs açıldı.

Keşan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kursun açılış programına katıldı.

Saz, kursa katılan öğretmenlere başarı diledi.