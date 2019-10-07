Edirne'den kısa kısa

Meriç ilçesine bağlı Karayusuf köyündeki mesire alanında düzenleme çalışması başlatıldı.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in destekleriyle başlatılan çalışmada yürüyüş yolları, kamelyalar, oyun parkı, piknik alanları, mescid ve tuvalet gibi ihtiyaçların giderilmesi için ekipler aralıksız mesai harcıyor.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör koordinasyonunda çalışmaları süren mesire alanı tamamlandığında, Meriç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne tahsis edilecek.

"Acil destek bekliyoruz"

Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Derya Sarılarlı, yerel basına acil destek beklediklerini bildirdi.

Sarıları, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da yayın yapan Haber Gazetesi'nim yayın hayatına son verdiğini belirtti.

Sorunların çözümü için birlik ve beraberlik içinde çalışılması gerektiğini aktaran Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Samsun'un önemli gazetelerinden Haber Gazetesi, Samsun'un ilk ve tek uydu kanalı Haberaks TV, Haber Radyo, Haber Hayat dergisi, yayın hayatına son verdi. Yerel basına acil destek bekliyoruz. Kapanan gazeteler ve işsiz gazetecilerin artmaması için konfederasyonumuzun isteklerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Edirne'de de güç birliğiyle hareket etmenin önemi de her gün artıyor."

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Keşan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi, Keşan Cumhuriyet Ortaokulu ve Keşan Raşit Efendi İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Arpacı, ziyaretlerinde okullarda incelemede bulundu.

Okul idarecilerinden bilgi alan Arpacı, yeni kurulan Tasarım Beceri Atölyelerinde öğrencilerle bir araya geldi.

Arpacı'ya ziyaretlerinde Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da eşlik etti.

Başkan Becan'a ziyaret

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Hülya Yüksel, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek başkanı Yüksel'e teşekkür etti.

Yüksel de aynı zamanda dernek üyesi olan Becan'a görevinde başarı diledi.

Yüksel'e ziyaretinde derneğin Edirne ve Uzunköprü şubelerinin üyeleri de eşlik etti.

EDOSK'dan doğa yürüyüşü

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK), Kırklareli'nin Armağan köyüne doğa yürüyüşü düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Istranca dağlarında başlayan yürüyüşte 40 doğasever, Armağan köyüne doğru 15 kilometre boyunca yürüdü.

Etkinlik kapsamında EDOSK üyeleri, köydeki çilek tarlalarından çilek de topladı.