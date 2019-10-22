Edirne'den kısa kısa

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu, "Hüseyni eserler" konseri düzenleyecek.



Topluluktan yapılan açıklamaya göre Devlet Türk Müziği Topluluğu Ayhan Bal solistliğinde "Hüseyni eserler" konseri gerçekleştirilecek.

Perşembe günü Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında gerçekleşecek konser saat 20.00'de başlayacak.

Konser biletleri biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.

-Kuzey Makedonya'dan gelen öğretmenler eğitimlerini tamamladı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Kuzey Makedonya'daki okullarda görev yapan 17 soydaş öğretmenin katıldığı STEM eğitimi tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği ve Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin desteğiyle Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen STEM eğitimleri kapsamında, Kuzey Makedonya'dan Edirne'ye gelen soydaş öğretmenlerle, Makedonya dönüşleri öncesi bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda gerçekleşen buluşmada, Kuzey Makedonya'dan gelen soydaş öğretmenlere, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ve projede uzman eğitici olarak görev alan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Eylem Bayır ve Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Yılmaz da eşlik etti.

Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada eğitimleri, Trakya Üniversitesi mensubu öğrenci ve akademisyenlerle gerçekleştirmenin ötesinde, gönül coğrafyasındaki tüm insanların hizmetine sunmak gibi bir hedefle hareket ettiklerini söyledi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, bireylerine sağladığı eğitimin kalitesiyle yakından ilişkili olduğunun altını çizen Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir eğitim ise nitelikli ve iyi yetişmiş öğretmenlerle mümkündür. Tüm bu gerçeklerden hareketle, ecdadımızın emaneti olan soydaşlarımıza, kardeş ve akraba topluluklarımıza sahip çıkmayı ve ihtiyaç duydukları konularda yanlarında olmayı görev ve sorumluluk sayıyoruz. Öğretmenlerimiz gittiği her yer ve coğrafyada bu işin eşsiz birer temsilcisi ve uygulayıcısı olacaktır. Burada yaktıkları bilim ve ilim meşalesini gittikleri yerlere de ulaştıracaklardır. Türkiye, sadece Türkiye'den ibaret değildir.

Türkiye'nin gönül coğrafyası geniş ve zengindir. Bizler yalnızca Türkiye'nin istikrarlı yarınları ve geleceği için çalışmıyoruz. Dünya üzerindeki tüm Türkler ve Müslüman toplumlar için düşünüyor, hareket ediyor ve çalışıyoruz."

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun konuşmasının ardından Kuzey Makedonya'dan gelen öğretmenler, Türkiye'de ve Trakya Üniversitesi'nde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgilendirme

Trakya Üniversitesi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları yönetimi ve lisanslama konularında bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu tarafından organize edilen, etkinlikler, Keşan Meslek Yüksekokulu'nun ardından, Uzunköprü ve İpsala Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programlarla devam etti.



Edirne Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Bilgilendirme Günleri kapsamında, Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Uzunköprü Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliğinde Trakya Üniversitesi Uzunköprü Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, Marka ve Patent, Girişimcilik, Akademik Çıktıların Ticarileşmesi ve Üniversitelerde Fikri ve Mülkiyet Hakları Yönetimi konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Enver Erdinç Ersoy'un yaptığı açılış konuşmasının ardından programda, Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Doç. Dr. Senem Kayahan, fikri ve sınai mülkiyet hakları, girişimcilik, marka ve patent konularında, katılımcılara sunum eşliğinde bir bilgilendirme yaptı. Doç. Dr. Senem Kayahan sunumunda buluşlarının değerlendirilmesi, buluşlar için ticarileştirme faaliyetleri kapsamında pazar araştırması, patent, telif hakkı ile faydalı model, model değerlemesi ile üniversitelerde sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Marka ve ürünün tasarımı, tescillenmesi gibi konulara değinen Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Doç. Dr. Senem Kayhan coğrafi işaret tescili nedir, nasıl kullanılır ve başvuru sürecinde neler yapmak gerekir konularında katılımcılarla paylaşımda bulundu.



Konuşmaların ve sunumların sonunda Türkiye ve Avrupa Patent Vekili Doç. Dr. Senem Kayhan'a, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan İhtiyar ve Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Kayapınar tarafından çiçek verildi.