Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Edirne'den Hakkari'ye kadar ezanların hiç susmadan okunmaya devam etmesinin Atatürk sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün son kez Cumhurbaşkanı olarak 1930 yılında geldiği Edirne'de, halk tarafından olağanüstü bir tezahüratla karşılandığını ifade eden Gürkan şunları kaydetti:

"Bu şehirde yaşamak bir ayrıcalık ama bu şehrin Türkiye Cumhuriyeti'nin serhat şehri olması, bu ülkenin batıdaki kalesi olması, Atatürk'le özdeşleşmiş bir şehir olması bu kenti muhteşem bir şehir haline getiriyor. Aramızdan 81 yıl önce ayrılmış olsa da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, devrimleri ve inkılapları ile halen bize ışık tutmaya devam ediyor. Hiçbir lider yok ki, dünyada ölümünün üzerinden bu kadar yıl geçmesine rağmen devrimleri, ilkeleri ve öngörüleri yaşıyor olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye son kez gelişinin ama hiç gitmeyişinin 89. yılı kutlu olsun. Onun devrimlerini, fikirlerini sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğiz. Edirne onu hep farklı sevecek. Sonsuza dek."

Geleceğin aşçılarından Tabakoğlu'na ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Aşçılık Programı öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı 1. sınıf öğrencileri, Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu ve öğretim üyeleriyle birlikte Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette, okul mutfağında hazırladıkları farklı lezzetleri sunan öğrenciler, Tabakoğlu'na, okullarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tabakoğlu da hazırlanan ikramlar için öğretim elemanları ve öğrencilerine teşekkür ederken, aşçılık programının katıldığı yarışmaları ve başarılarını yakından takip ettiğini ifade etti.