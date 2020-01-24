Edirne'de gerçekleştirilecek "Trakya Kariyer Fuarı" öncesi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde, "Yetenek Her Yerde" teması ile 24-25 Şubat tarihlerinde Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar öncesi, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TÜ Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yüksel Bayrak'ın fuarla ilgili tanıtım sunumu ile başlayan toplantıda Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurum ve kuruluş temsilcilerinin fuara ilişkin sorularını yanıtladı.

TÜ öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinin kaleme aldığı "R ile Veri Analizi ve Psikometri Uygulamaları" isimli kitap yayımlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengi Ünsal Özberk ile Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil Özberk'in yazar kadrosunda yer aldığı, "R ile Veri Analizi ve Psikometri Uygulamaları" isimli kitap, Aralık 2019'da raflardaki yerini aldı.

Pegem Akademi Yayıncılık etiketiyle yayımlanan kitapta, son yıllarda kullanımı hızla artan biyoistatistikten ekonomiye, mühendislikten tıpa kadar çeşitli alanlarda kullanılan R yazılımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

YEDAM tanıtım ziyaretleri devam ediyor

Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) tanıtım ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılarına, aile ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren YEDAM'ın tanıtımı için ziyaretler yapılıyor.

Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne TREDAŞ Müdürü Ahmet Keleş, Edirne TEİAŞ 20. Bölge Müdürü Murat Türk ve Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Muharrem Fadıl Atik'i ziyaret ederek merkezin işleyişinden ve çalışmalarından bahsetti.

Bağımlılıkla mücadelede kamu ve sivil toplu kuruluşları ile halkın desteğinin önemli olduğunu belirten Sebahattin Bilgiç, tanıtım çalışmalarının ziyaretlerle devam edeceğini kaydetti.

Zabıtalara öfke kontrolü ve etkili iletişim eğitimi

Edirne'de zabıtalara "Öfke kontrolü ve etkili iletişim" eğitimi verildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, psikolog Buse Başköylü tarafından zabıta memurlarına "Öfke kontrolü ve etkili iletişim" eğitimi verildi.

Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde psikolog Başköylü, eğitimin, bireylerin öfkelenmesine yol açan süreçleri anlamalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Öfke kontrolü tekniklerini öğrenmenin, kişilerin hem kendi özelliklerini, hem çevresel özellikleri fark edip, kendilerini kontrol etme konusunda teknik donanım kazandırdığını ifade eden Başköylü, "Biz bu eğitimle Zabıta Müdürlüğünde görevli personele yaşadıkları ve yaşayabilecekleri durumlar karşısında öfke kontrolü sağlamalarını ve stresle başa çıkma becerisi kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.