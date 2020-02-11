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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna ve merkezdeki birim temsilcileri, "112 Günü" dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

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Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna ve merkezdeki birim temsilcileri, "112 Günü" dolayısıyla Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 112 Çağrı Merkezlerinin oldukça önemli bir görev yürüttüklerini ifade etti.

Canalp, vatandaşların duyarlı davranarak çağrı merkezinin gereksiz meşgul edilmemesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Belediye Başkanı Balkan'a ziyaret

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Minsolmaz da Balkan'a görevinde başarı diledi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Uzunköprü Gazi Mahmut İlkokulunu ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okulda incelemede bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Derse de giren Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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