Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'nın yenileneceğini bildirdi.

Helvacıoğlu ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak stadyumda incelemelerde bulundu.

Helvacıoğlu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, devletin ve hükümetin desteğiyle ilçedeki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Keşan'da yaşayanların her zaman en iyisine layık olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Tribünlerden, sentetik saha ve çim sahasına, basketbol ve tenis sahaları ile yürüyüş alanlarının yenilenmesine kadar çok büyük bir düzenlemeyi kısa zaman sonra hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Keşan'da yılın ilk arpası satışa sunuldu

Keşan ilçesinde hasat edilen ilk arpa satışa sunuldu.

Keşan Ticaret Borsası'ndaki salon satışında Salih Gülfidan'ın getirdiği arpa ürününü Murat Orhun satın aldı.

Salon satışına katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da yeni sezonun çiftçilere ve tüccarlara hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Keşan'da çevre düzenleme çalışmaları

Keşan ilçesinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, park ve bahçeler biriminde çalışan kadın işçileri ve yol onarımında çalışan belediye ekiplerini ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ilçeyi hep birlikte güzelleştirdiklerini belirterek, "Cadde ve sokaklardaki güzelleştirme çalışmalarımız sürüyor. Keşanımız'da Belediye ekiplerimizle yol ve kaldırım çalışmalarımızı sürdürürken eksik olan altyapı hizmetlerimizi de tamamlıyoruz. Keşan'da yaşayan her vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerimizle çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Sınavlar salgın tedbirlerine göre yapılacak"

ÖSYM Edirne Merkezi Sınav Koordinasyon Kurulu, Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde toplandı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlarda alınacak tedbirler görüşüldü.

TÜ Rektör Yardımcısı ve ÖSYM Edirne İli Merkezi Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, toplantıda sınav günü yapılacaklar ve sınavlara girecek adayların güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınava girmeleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınacak önlemlerin belirlendiğini bildirdi.

Sınava girecek adayların mağdur olmamaları için özellikle sınav binası giriş saatlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle adaylar, istenilen belgeleri eksiksiz tamamlamak ve sınav günü yanında bulundurmak durumunda. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli ya da siyah beyaz çıktıları ile nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport, KKTC kimlik kartı veya mavi, pembe kartı yanlarında bulundurmak zorunda.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları gibi diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek. Kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunlu. Sınav giriş belgelerinde yazılı olan sınav salonuna ve sınav binasına girme saatlerine dikkat edilmesi son derece önemli. Ayrıca adayların sınav salonuna alınması yasaklı olan eşyalar hakkında da dikkatli olmaları gerekiyor."

Saadet Partisi'nden ilçe ziyaretleri

Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı üyeleri, Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerini ziyaret etti.

Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, ilçe ziyaretleri kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini bildirdi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini aktaran Demirkıran, buğday hasadına az bir süre kala yaşanan kuraklığın üreticileri tedirgin ettiğini belirtti.

Demirkıran'a ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.