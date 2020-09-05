İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine katıldı.

Güngör, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek salgın tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Denetimde, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İlçe Emniyet Müdürü Hüsnü Cengiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İlhan Dalkıran, Köprü Mahalle Muhtarı Hasan Bayraktar, Saraçilyas Mahalle Muhtarı Naci Batur ve denetim ekibi yer aldı.

İba'dan kaymakam Güngör'e ziyaret

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

İba, kaymakamlıktaki ziyarette, Güngör'e görevinde başarılar diledi. Güngör de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ve AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Keşan'da belediyenin çalışmaları

Keşan Belediyesi'nce, otobüs terminali ve toptancı haline güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Keşan'ın güvenli bir şehir olduğu belirtildi.

Vatandaşların huzuru için ilçenin birçok yerinde güvenlik kamerası çalışması yapıldığı aktarılan açıklamada, "Keşan Belediyesi toptancı halimizde ve Keşan Belediyesi şehirlerarası otobüs terminalimizde güvenlik kameralarının montaj işlemleri tamamladık. Güvenlik kameralarının Akıllı Keşan İzleme Merkezi'ne entegrasyonunu da sağladık." ifadeleri kullanıldı.