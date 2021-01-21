Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ile Fransa Ekonomi Müşaviri Elodie Laugier, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Edirne'nin ekonomik ve kültürel hayatı konuşuldu.

Belediye Başkanı Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gauvin ve Laugier'e tarihi belediye binasını gezdirdi.

Gürkan, Gauvin ve Laugier'e çeşitli hediyeler verdi.

Süloğlu'nda yol çalışması

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede parke taş döşeme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ormankıran, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirten Ormankıran, "Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Değerli halkımızın ayağını çamurdan kesmeye ve güzel bir Süloğlu yaratmaya sözümüz var." ifadelerini kullandı.