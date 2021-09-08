CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Pekcanlı mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin 98. yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

CHP'nin, altı okun değerleriyle Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde iktidara yürüdüğünü ifade eden Pekcanlı, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandıracağımıza olan inancımla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı şükran ve rahmetle anıyor, partimizin 98. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

-Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği faaliyetlerine başladı

Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Derneği kuruldu.

Dernek başkanlığına getirilen Ahmet Yence, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilay çatısı altında yürütülen bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarına destek vererek, bireylerin yaşam kalitesini arttırmak için spor kulübü kurmaya karar verdiklerini belirtti.

Zekeriya Bayrak, Emrah Ceylan, Cemal Turan, Cemal Seçkin, Ferit Kuzgun ve Hasan Bayır'ın da yer aldığı yönetimin Devlet Konuk Evi'ndeki ilk toplantıyla faaliyetlerine başladığını aktaran Yence, şunları kaydetti:

"Kulübümüz Yeşilbis Bisiklet topluluğuyla haftalık turlarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Önümüzdeki dönem faaliyetlerinin Yeşilay temel değer ve ilkelerine uyumlu bir şekilde planlanarak, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden bağımlılıkla mücadelede kesintisiz artan bir ivmeyle profesyonel gönüllülük esası ve insanlığa fayda şiarıyla sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Yakın gelecekte yüzme, fitness, atletizm, judo, halkoyunları ve yürüyüş gibi branşlarda halka yönelik çalışmalarımız başlayacaktır. Kulübümüzün Edirne'mize hayırlı olmasını diliyoruz."

Toplantıya Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç ve Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak da katıldı.

Özen'den aşı çağrısı

Edirne Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği Başkanı Harun Özen, aşı olmayanlara sevdiklerini ve kendilerini düşünerek aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Özen, Yüksel Yeşil İlkokulu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kantinci esnafı olarak öğrencilerle tekrar buluşmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 19 ay ara verdikleri iş hayatlarında zor günler geçirdiklerini belirten Özen, "Pandemi döneminde en çok mağdur olan esnaf gruplarından bir tanesiyiz. Sabrettik, sonunda okullarımıza ve iş yerlerimize çok şükür ki dönebildik. Aşı olmayanlara tavsiyem önce sevdiklerini ve kendilerini düşünerek aşı yaptırmalarıdır. İşimizin bilinci ve sorumluluğu ile salgın tedbirlerinden asla taviz vermeden kaldığımız yerden en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza ve tüm kantinci esnafımıza yeni dönem hayırlı olsun." diye konuştu.