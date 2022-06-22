Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

22.06.2022 10:09
Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Hindistan'da Müslümanların zor günler geçirdiklerini söyledi.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Hindistan'da Müslümanların zor günler geçirdiklerini söyledi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada ülkede yaşayan Müslümanların varlık savaşı verdiğini belirtti.

Çok sayıda Müslümanın hapse atıldığını iddia eden Tekin, şunları kaydetti:

"Hindistan'ı sadece Hintlilerin hakim olduğu ve yaşadığı bir ülke haline getirmeyi amaçlayan İslam düşmanı faşist bir ideolojiye sahip Hindutva adlı akım her geçen Hindistan'da güç kazanmaya devam ediyor. Hindistan'da çıkarılan 'Vatandaşlık Yasası' ile birlikte on binlerce Müslüman yalnızca İslami kıyafet giydiği ya da sakalı olduğu için hapse atıldı.

On binlerce Müslüman kızın eğitim hakkı ellerinden alındı. Hükümet güçleri tarafından birçok cami yıkılıp yağmalandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e küstahça dil uzatma hadsizliğini de yapan Hindistan rejimine karşı tüm Müslümanların ve devletlerin dirayetli bir duruş göstermesi gerekir. İslam ülkeleri yöneticilerini ve vicdan sahibi dünya halklarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz."

Keşan Belediyesi istihdama destek sağlıyor

Keşan Belediyesi, ilçedeki iş potansiyelini artırmak için oluşturduğu İŞKUR Hizmet Noktası istihdama katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR Hizmet Noktası, Keşan'da eleman arayanlarla iş arayanları aynı noktada buluşturuyor.

İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü ile yapılan anlaşma sonrası Keşan Belediyesi bünyesinde oluşturulan İŞKUR Hizmet Noktasında, iş arayanlar, bilgilerinin ve özelliklerinin yer aldığı özgeçmişlerini İŞKUR Hizmet Noktasına bırakıyor.

İş arayanların özgeçmişleri sisteme işlendikten sonra eleman arayan aradıkları kriterlere uygun personeli istihdam ediyor.

Keşan Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası aracılığı ile firmaların eleman ihtiyacına çözüm bulunurken, istihdam oranının artmasına da katkı sağlanıyor.

Açıklamada, eleman arayan firmalar İŞKUR Hizmet Noktasına davet edildi.

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Edirne'de asayiş Edirne'de asayiş
Kaynak: AA

Edirne, Keşan, İŞKUR, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 Erdoğan, Marmaris'teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu
14:54 Teoman'dan ağızları açık bırakan reklam anlaşması! Tam 17 milyon TL'ye imza attı
14:44 Aleyna Tilki'nin annesinin mini elbiseli pozu gündem oldu! "Bu nasıl bir vücut? Aleyna'dan daha güzelsin"
14:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?
14:34 Ümit Özdağ'dan gündem olan iddia: Türk halkından gizleniyor, günde 200 mülteciye vatandaşlık veriyorlar
14:32 Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı
14:13 "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı
14:07 Yunanların Keçi Adası'nı silahlandırıp, askerlerini adaya yığdığı görüntüler büyük tepki çekti
13:58 Fener'de Portekiz rüzgarı sürüyor! Sportif Direktör Branco'nun hedefi Portolu yıldız orta saha Sergio Oliveira
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 15:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement