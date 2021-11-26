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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

26.11.2021 17:35
Edirne'den kısa kısa

Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz, fırıncılar olarak halkın mağdur olmadan ekmeğe ulaşmasını sağlamak için mücadele ettiklerini belirtti.

Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz, fırıncılar olarak halkın mağdur olmadan ekmeğe ulaşmasını sağlamak için mücadele ettiklerini belirtti.

Canbaz, yaptığı basın açıklamasında, 2 yıldır ekmeğe zam yapılması için üyesi oldukları Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) 8 kez dilekçe ile başvurduklarını ancak bu dilekçelerin hiçbirinin gündeme getirilmediğini iddia etti.

Bunun üzerine ETSO'ya üye fırıncılar olarak, Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin verdiği fiyat tarifesine uymak zorunda kaldıklarını belirten Canbaz, "Şimdi ETSO bizden fiyat tarifemizi kendi verdiği tarifeye çekmemizi, yani 200 gram ekmeği 1,5 liradan satmamızı istiyor. Şu anda Türkiye'de çok sayıdaki bilirkişi tarafından hazırlanan raporlara göre 200 gram ekmeğin maliyeti 2 lira 70 kuruştur. Şimdi maliyetİ 2 lira 70 kuruş olan ekmeği biz nasıl 1.5 liradan satalım. Bu fiyata satarsak nasıl ayakta durabiliriz?" diye konuştu.

Canbaz, halkın mağdur olmadan ekmeğe ulaşmasını sağlamak için mücadele ettiklerini, kazanç hesabı yapmadan üretim yaptıklarını ifade etti.

Bu sürecin, Edirne halkının ekmeğe ulaşımını engellemesini istemediklerini ifade eden Canbaz, zarar ettiklerini ifade etti.

Yekta Baydar adının yaşatıldığı okulda anıldı

Genç yaşta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yekta Baydar adının yaşatıldığı okulda düzenlenen törenle anıldı.

Yekta Baydar Ortaokulunda düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Baydar'ın annesi Sevil Baydar, yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Helvacıoğlu, törende yaptığı konuşmada Baydar ailesinin yaptırdığı okulda genç nesillerin yetiştiğini belirtti.

Tüm Keşan halkının Baydar ailesine şükran borçlu olduğunu aktaran Helvacıoğlu, Yekta Baydar'a rahmet diledi.

Törende, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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