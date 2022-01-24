Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne 1. Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Havsa Birlikspor'un bölgedeki kulüplere futbolcu yetiştireceğini belirtti.

Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emre Alp ve yönetim kurulu üyeleri Balkan'ı makamında ziyaret etti.

Balkan, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Havsa Birlikspor'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kulübün, altyapısından yetiştirdiği gençler ile amatör liglerde mücadele eden örnek bir takım olacağını belirten Balkan, "Havsa Birlikspor ile Edirne Fatihspor'u kardeş takım yaparak Havsalı 60'a yakın altyapı öğrencimizi Havsa Birlikspor'a ve Edirne futboluna kazandıracağız." dedi.

Havsa'da, amatör sporda yeni bir sistem kurmak için yola çıktıklarını dile getiren Balkan, şunları kaydetti:

"Takımımızı gelecek seneden itibaren başarılı Osmanlısporumuz gibi daha geniş kesimleri içine alan bir yönetim yapısı kuracak. Yerel desteği tam alıp, kendi ayakları üzerinde duracak sponsorluk ve öz kaynakları oluşturmak için çalışıyoruz. Böylece bir kaç yıl içerisinde hem Havsa Birlikspor'a hem de bölgedeki amatör futbol takımlarımıza yetişmiş yaklaşık 20, 30 futbolculuk bir genç gurubunun yerleştiğini mutlulukla göreceğiz."

Ziyarette Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan Yeni Mahallespor Kulübü Başkanı Mesut Öztürk, Havsa Birlikspor Başkanı İlhami Diner ve Edirne Fatihspor Kulüp Başkanı Bekir Elmalıdan da yer aldı.

Demir'den Adalet ve Demokrasi Haftası mesajı

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, Uğur Mumcu'nun ölümünün 29. yılı ile Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, gazeteci Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993, hukukçu ve siyaset adamı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un da 31 Ocak 1990'da suikaste uğradıklarını belirtti.

Mumcu ve Kışlalı'nın sevenlerin isteğiyle, ocak ayının son haftasının Adalet ve Demokrasi Haftası olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Mumcu deyince aklımıza en başta demokrasi, Aksoy deyince de en başta adalet geliyor. Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, haksızlıkların en büyük düşmanları demokrasi ve adalettir. Onları deşifre edebilecek yapı demokrasi, yaptıklarını ortaya çıkarıp cezalarını verecek sistem de iyi işleyen bir adalettir.

???????Bu aydınlarımızın ışığında, daha nice Mumcuların, Aksoyların yetiştiği ve her bireyinin tek tek adalete, demokrasiye erişebildiği bir Türkiye tek özlemimiz olmuştur. İki değerli insanın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz."