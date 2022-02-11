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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

11.02.2022 09:23
Edirne'den kısa kısa

Edirne Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından "Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Destek Çözüm Ortakları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından "Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Destek Çözüm Ortakları Toplantısı" gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen toplantı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, il afet müdahale sistemi içinde yer alan sağlık hizmet grubu destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları görüşüldü.

Sağlık hizmet gruplarının diğer hizmet grupları ile olan ilişkileri, afet ve acil duruma hazırlık ile müdahale süreçleri, etkin koordinasyon için gerekli olan kurumlar arası koordinasyonun sağlanması yönünde istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 54. Mekanize Piyade Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ve özel hastanelerin yöneticileri katıldı.

Kaymakam Güngör'e ziyaret

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

Ziyarette, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri görüşüldü.

Arpacı'ya ziyaretinde müdür yardımcısı Cemal Turan ve İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin de eşlik etti.

Okul Güvenliği ve Eğitim Toplantısı

Süloğlu'nda, Okul Güvenliği ve Eğitim Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen toplantı Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında yapıldı.

Öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Kovid-19 salgın tedbirleri, eğitim öğretimde başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar, okul çevresi güvenliği ve ilk dönemde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Kaya, öğretmen ve velilerin taleplerini dinledi. Yapılan başarılı çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

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Türkiye, Edirne, Okul, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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