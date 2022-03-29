Edirne Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taylan Önal, Kovid-19 salgın tedbirlerine aksatılmadan uyulması gerektiğini söyledi.

Önal, AA muhabirine, salgının etkilerinin sürdüğünü ifade etti.

"Salgının henüz bitmediğini unutmamamız gerekiyor" diyen Önal, "Her ne kadar hastaneye yatış ve ölüm verilerinde daha iyi rakamlar görsek de salgın devam ediyor. Dolayısıyla salgın sürecinde dikkat ettiğimiz önlemlere, günümüzde de aksatmadan devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kapalı alanlar düzenli havalandırılmalı

Önal, özellikle kapalı ortamlarda riskin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kapalı yerlerde havalandırmaya dikkat etmemiz gerekli. Maskeyi açık alanda takmak çok gerekli olmasa da, açık alandaki kalabalık alanlarda yine takmamız gerekli. Kapalı alanlarda havalandırma iyi değilse maskeyi takmanın faydaları olacaktır. Bununla beraber temas ettiğimiz yüzeylere dikkat etmeli. El hijyenine dikkat etmeliyiz, bu önlemleri aksatmadan devam etmeliyiz. Bu durum sadece Kovid-19 için değil, diğer bulaşıcı hastalıklardan korunmak için de önemli. Eksik aşısı olan vatandaşlarımız da bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurup aşılarını yaptırmalı."

Önal, toplu taşıma, kafe ve lokanta gibi yerlerde de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Önal, havaların ısınmasıyla Edirne'deki turizm yoğunluğunun artmaya başladığını dile getirdi.

Keşan'da Macera Parkı yapım çalışmaları başladı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Macera Parkı yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Bulgaristan IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında İvaylovgrad Belediyesi ile hazırlanan proje kapsamında parkın yapıldığını belirtti.

Yapım çalışmalarının hızlı şekilde süreceğini aktaran Helvacıoğlu, "Yeni Mahalle'de 13 bin 500 metrekarelik alanda hazırladığımız park, 5 bölümden oluşacak, macera oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları kurulacak. Macera Parkı'mızın hem Keşan hem de bölgemizdeki vatandaşların büyük ilgisini çekeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.