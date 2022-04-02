Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

02.04.2022 13:36
Edirne'den kısa kısa

Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Edirne AFAD İl Müdürü Ali Altındal, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakam Kaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Altındal'a çalışmalarında başarı diledi.

Altındal da Kaya'ya teşekkür etti.

Keşan Aşevi'nde her gün ihtiyaç sahibi 250 aileye sıcak yemek servisi

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Keşan Aşevi'nde her gün ihtiyaç sahibi 250 aileye sıcak yemek servisi yapılacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik öncülüğünde Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı işbirliğinde kurulan aşevinde çalışmalar başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, güzel bir çalışma sonunda aşevi organizasyonunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Keşan'ımız bu organizasyonu özlemle bekliyordu. Yaklaşık 250 haneye her gün tek tek sefer tasları ile dağıtım gerçekleştiren bir aşevi organizasyonumuz var. Yürekleri ısıtan bir hizmeti bugün başlatmak üzere bir aradayız. İnsana dokunan birçok çalışmayı sizlerin de desteği ile hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da Edirne Valiliğinin önderliğinde aşevi organizasyonuna başladıklarını ve hiçbir ayrım yapılmadan tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını kaydetti.

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Özgür Kaya, Edirne, Keşan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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