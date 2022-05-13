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Edirne'den kısa kısa

13.05.2022 08:34
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesinde "Dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet" konulu söyleşi düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde "Dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet" konulu söyleşi düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Elvan Melek Ertürk, Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Salonunda düzenlenen söyleşide son yıllarda dijital oyunlara ilginin arttığını belirtti.

Dijital oyunların her yaşta oyuncu kitlesinin olduğunu, bazı insanların zamanının çoğunu bilgisayar yada telefonda oyun oynayarak geçirdiğini anlatan Ertürk, bununda bazı olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Bazı oyunların şiddet içerikli olduğunu, küçük yaşta çocukların bundan olumsuz etkilendiğini anlatan Ertürk, "Çocuk daha öğrenme çağında bu oyunları oynuyor ve şiddetle belki de ilk defa bu tür oyunlar sayesinde tanışıyor. Karşısındaki rakibini vurunca veya öldürünce oyunu kazanıyor. Daha sonraki yıllarda büyüse de bilinç altından gelen şiddet duygusu bir yerlerde açığa çıkıyor" dedi.

Özellikle kadın olsun, erkek olsun büyük insanlarında artık savaş veya şiddet içeren oyunları oynadığını anlatan Ertürk, zamanla şiddetin olağan hale geldiğini, şiddet davranışını insanların karşısındaki insana da uygulayabildiğini söyledi.

Ertürk, şiddet içeren oyunların heyecan düzeyini arttırdığını bir çok şiddet davranışının oyunlardan öğrenildiğini sözlerine ekledi.

Edirne Araştırmaları Sempozyumu

Prof. Dr. Baha Tanman, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Edirne'de düzenlenen Edirne Araştırmaları Sempozyumunda "Osmanlı mimarisinde Edirne'nin yeri" konulu sunumunu yaptı.

Edirne'deki tarihi camiler üzerinden Osmanlı mimarisine örnekler veren Tanman, Selimiye, Üç Şerefeli, Eski Cami ve Muradiye Camisi'nin farklı teknikler kullanılarak yapılan en güzel mimari örneklerden olduğunu belirtti.

Selimiye Camisi'nin Edirne'de yapılmasını tesadüf olmadığını, " İstanbul'da yer bulunamadığı için Edirne'de yapıldı" söylentilerini de şehir dedikodusu olarak nitelendiren Tanman, kentin ikinci payitaht olması ve önemini 16. yüzyıldan beri koruması nedeniyle Selimiye'nin Edirne'ye yapıldığını söyledi.

Tanman, kentteki tarihi camilerin yapısı ve fiziksel özelliklerinden karşılaştırmalı örnekler verdi.

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Trakya Bölgesi, oyunlar, Edirne, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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