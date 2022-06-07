Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı Sanat, Eğitim ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törende, öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere hayatlarında başarı dileyen Zafer, "Bugün öğrencilerimizi Trakya Üniversitesinden uğurluyoruz ama bu asla bir veda değil. Siz kıymetli öğrencilerimizin başarılarını gururla takip edeceğiz. Her konuda bizlere danışabileceğinizi, kapımızın sizlere sonuna kadar açık olduğunu da unutmayın. Yaptığınız iş ne olursa olsun her zaman en iyisi olmayı hedefleyin." ifadelerini kullandı.

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal da eğitimleri boyunca öğrencilerin kültür, sanat, eğitim, görüşlerine katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getirerek, mezun öğrencilere başarılı bir yaşam diledi.

Konuşmaların ardından okulda ve programlarında derece giren öğrencilere plaketleri verildi ve tüm öğrenciler diplomalarını aldı. Meslek andının söylenmesiyle devam eden tören, "Mezuniyet Sergisi" ile son buldu.

Keşan Belediyesi Sanat Merkezi yıl sonu etkinliği düzenlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda kursiyerler gösterilerini sundu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, programda yaptığı konuşmada, merkezde 23 branşta eğitim verildiğini belirtti.

Merkeze yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Baleden halk oyunlarına, hareket eğitiminden yan flüt, keman, bağlama, piyanoya ve gitara, hatta zumbaya kadar 7'den 70'e her yaş kategorisinden hemşehrilerimizle yıl boyunca çok güzel kazanımlar elde ettik. Alanında uzman öğretmenlerimizden keyifle öğrendiklerimizi, gururla sahneye koyuyoruz. Bu yolda bizimle ilerleyen herkese teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde çok daha güzellerini yine birlikte başaracağımızın sözünü veriyoruz."