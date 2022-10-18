Edirne haberi! Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde bazı sokak ve caddelerde araç trafiğinde tek yön uygulamasına geçilecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, Ofis Geçidi Sokak, Namık Kemal ve Cin Ali caddelerinin bir kısmında uygulamanın yarın başlayacağını belirtti.

İlçenin sorunlarını çözen çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Günsal, şunları kaydetti:

"Tek yön uygulamaları sayesinde eskiye oranla trafik yoğunluğunda ciddi bir rahatlamayı hep birlikte hissediyoruz. Şehrimizde nefes alan alanlar oluşturmanın yanında nefes alan bir trafik için de durmaksızın çalışıyoruz. Şehir içi trafiğinin çözümü adına Keşan Belediyesi olarak Pamukkale Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalıştık. Üniversitemizde işinde uzman, akademik unvanı profesör olan görevlilerce hazırlanan Keşan Trafik, Yol Düzenleme Projesi kapsamında trafik sirkülasyonunun planları hazırlanmış olup, etap halinde hayata geçirilmektedir."

Keşan'da üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Hastane Caddesi'nde başlanan yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu incelemenin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Hastane Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Helvacıoğlu, "Daha güzel, daha modern ve içinde yaşamaktan keyif alınan ve gurur duyulan bir kenti birlikte inşa ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, Enerji Park'taki çalışmaları inceledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yapımına devam edilen Enerji Park'ta incelemede bulundu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, parkın en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Keşan'da çocukların güzel ve eğlenceli vakit geçirebileceğini kaliteli parklar oluşturduklarını belirten Helvacıoğlu, "İlçemiz geneline temalı yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturuyoruz." diye konuştu.