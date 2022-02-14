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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

14.02.2022 16:40
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Edirne merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Edirne merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser yardımcısı, doktor, polis ve avukatların da bulunduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilecek.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Edirne, Mahrem, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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