Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

22.05.2022 10:35
Edirne merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 10'u örgütle ilgili bilgiler vererek etkin pişmanlık hükmünden yararlanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı, 10'u örgütle ilgili bilgiler vererek etkin pişmanlık hükmünden yararlanıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K ve G.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 10 zanlı ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında akademisyen, vergi müfettişi, komiser yardımcısı ve uzmanların da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Sivas ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Edirne, Güncel, Son Dakika

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