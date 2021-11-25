Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü resepsiyonu yapıldı - Son Dakika

Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, Vali Ekrem Canalp'e "Fahri Hemşehrilik Beratı" verildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan, kentteki bir tesiste gerçekleştirilen resepsiyonda konukları karşıladı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirne Valisi Canalp'in kente projeleriyle birçok yenilik kazandırdığını söyledi.

Canalp'in Edirnelilerin hayalini gerçekleştirdiğini belirten Gürkan, "Hiçbir vali ve belediye başkanı bunu başaramadı. Sayın Valimiz Ankara'da bütün bürokratik işlemleri çözerek Meriç Nehri projesiyle ilgili bütün izinleri aldı ve başardı." diye konuştu.

Programda Vali Canalp'in özgeçmişi okunduktan sonra Gürkan tarafından Fahri Hemşehrilik Beratı verildi.

Canalp, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını dile getirerek, "Allahıma şükürler olsun beni Edirne'ye, Edirnelilere hizmetkar kıldığı için. Şükürler olsun 3 yıllık bir süre zarfında candan gönülden Edirnelilere hizmet etme imkanı tanıdığı için. Allah, beni sizlere karşı mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.???????

Konuşmaların ardından zeybek gösterisi sunuldu, ev kadınlarının kurduğu "Moriz Ritim Grubu" konser verdi.

Kentin kurtuluşunun 99. yıl dönümü onuruna pasta kesilmesinin ardından resepsiyon sona erdi.

Resepsiyona, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.