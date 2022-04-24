Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti - Son Dakika
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Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti

24.04.2022 10:13
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti

Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta sıra bekleyen tır şoförleri, araçlarına gizlice mülteci binmemesi için gece gündüz adeta nöbet tutuyor.

Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kuyrukta sıra bekleyen tır şoförleri, araçlarına gizlice mülteci binmemesi için gece gündüz adeta nöbet tutuyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu oluştu. Mülteciler diğer ülkelerde yakalandıkları takdirde şoförler ağır para cezalarına, hatta hapis cezasına bile çarptırılıyor. Bu sebeple tır şoförleri kuyrukta gece gündüz adeta nöbet tutuyor.

Hamdi Demirtaş, yaklaşık 17 saattir yolda olduğunu belirterek, "Uykusuz olduğumuz 17 saat boyunca araçlarımıza mülteci binmesin diye nöbet tutuyoruz. Bazı mültecilerin üzerinde bıçak bulunduğu için herhangi bir güvenliğimiz de yok. Mültecilerin tırlara girmemesi için lamba taktık. Aşağıda daha karanlık yerlerde çadırları kesiyorlar ve gizlice biniyorlar" dedi.

İstanbul'dan yükünü yükleyen ve Romanya'ya götürebilmek için sırasını bekleyen Şahin Kökbudak, "Burada sollama da oluyor mülteci de geliyor. Hangi birisiyle uğraşacağımızı şaşırdık. Dün iftarda girdim sıraya. Halen 4 kilometre yolum var, bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti
Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti

YORUMLAR
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Hamzabeyli Sınır Kapısı, Bulgaristan, Mülteci, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne sınırındaki tır kuyruğunda 'mülteci' nöbeti - Son Dakika
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