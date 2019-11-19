Son Dakika Haberleri: Edirne UMKE ekibi Barış Pınarı Harekatı'ndan döndü
Son Dakika Güncel Edirne UMKE ekibi Barış Pınarı Harekatı'ndan döndü - Son Dakika

Edirne UMKE ekibi Barış Pınarı Harekatı'ndan döndü

6 saat önce

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe sağlık hizmeti sunmak için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Birecik ve Akçakale ilçelerinin sıfır noktasına uğurladığı 12 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gönüllüsü görevini başarıyla tamamlayarak Edirne'ye döndü.

Edirne UMKE ekibi Barış Pınarı Harekatı'ndan döndü, System.String[]

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğe sağlık hizmeti sunmak için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Birecik ve Akçakale ilçelerinin sıfır noktasına uğurladığı 12 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) gönüllüsü görevini başarıyla tamamlayarak Edirne'ye döndü.


Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, operasyon bölgesinde zorlu bir görevi yerine getiren UMKE gönüllülerine "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Birecik ve Akçakale ilçelerinin sıfır noktasındaki sahra hastanelerinin acil hizmetlerinin yürütülmesini sağlayan Edirne UMKE gönüllülerinin başarılı bir şekilde görevini tamamlayıp kente döndüğünü söyledi.


Kalkan, "Her koşulda sağlık hizmetini sunmak için gönüllü olan sağlık personelimize hoş geldiniz diyor, tebrik ederek başarılar diliyorum" dedi. - EDİRNE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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