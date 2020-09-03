Edirne Valiliği tarafından vatandaşlara 5 bin aşure dağıtıldı - Son Dakika

Edirne Valiliği muharrem ayı nedeniyle Edirne merkez ve ilçelerde vatandaşlara 5 bin aşure dağıttı.

Edirne merkezde başta Selimiye Camisi olmak üzere kentin işlek noktalarında dağıtılan aşureler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde vakumlanarak paketlendi.

Aşureler ayrıca, maske ve eldiven kullanan valilik ekipleri tarafından Saraçlar ve Kıyık Caddeleri ile Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan ve Enez ilçelerinde kurulan stantlarda vatandaşlara ikram edildi.

Hazırlanan aşureler merkez ve ilçelerde kamu kurumlarında çalışan personele de dağıtıldı.