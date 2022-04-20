Edirne Valisi Canalp ve eşi, yabancı öğrencilerle iftar programında buluştu - Son Dakika
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Edirne Valisi Canalp ve eşi, yabancı öğrencilerle iftar programında buluştu

20.04.2022 09:25
Edirne Valisi Canalp ve eşi, yabancı öğrencilerle iftar programında buluştu

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinde düzenlenen iftar programında Vali Canalp ve eşi, Trakya Üniversitesinde öğrenim gören 20 farklı ülkeden 100 uluslararası öğrenciyle birlikte oruçlarını açtı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Canalp, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Canalp, Türkiye ile gönül bağı kuran uluslararası öğrencilere başarılar diledi.

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Trakya Bölgesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne Valisi Canalp ve eşi, yabancı öğrencilerle iftar programında buluştu - Son Dakika


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