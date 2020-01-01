Edirne ve Tekirdağ'da yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde doğan yılın ilk bebeğine "Doruk Lider", Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğan bebeğe ise "Yiğit" adı verildi.

Keşan Devlet Hastanesinde Müge ve Uğur Kılıç çiftinin bebeği "Doruk Lider", saat 00.01'de dünyaya geldi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, çifti hastanede ziyaret ederek, kutladı.

Aksal ve Helvacıoğlu bebeğin ailesine hediye verdi. Aksal, bebeği kucağına alarak sevdi.

Tekirdağ'da da yılın ilk bebeği, Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede saat 00.04'te dünyaya geldi. Hayriye ve Erman Değirmenci çiftinin bebeğine "Yiğit" adı verildi.

Baba Erman Değirmenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeği aslında yeni yıl öncesinde beklediklerini anlatarak, "Bugüne kısmetmiş. Yeni yılın bizim için en büyük hediyesi oldu. Daha güzel bir hediye olamaz." dedi.

Değirmenci, doğan bebeklerine ilk önce taraftarı olduğu Fenerbahçe eşofman takımı giydireceklerini söyledi.