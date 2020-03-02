Edirne yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale 5 yaralı - Son Dakika

Edirne yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale 5 yaralı

6 saat önce

Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralıEDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı.

Yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale: 5 yaralı

EDİRNE'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerlerinin plastik mermiyle müdahalesi sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yunanistan'a geçmek isteyen göçmen gruplarına Yunan askerlerinin sert müdahalesi sürüyor. İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen gruba Yunan askerleri, plastik mermiyle müdahale etti. Gruba müdahale sonucu 5 göçmen yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan bölgeye, İstanbul'dan çok sayıda takviye ambulansın gönderildiği belirtildi.

Edirne yunan askerinden göçmenlere plastik mermili müdahale 5 yaralı

Yenikarpuzlu, Yunanistan, İpsala, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:52 Kaynak: DHA
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