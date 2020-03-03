Van'ın Edremit Belediyesi, ilçenin tarihini ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla 08-10 Haziran'da "1. Foto Maraton" yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğal güzelliklerini, mevsimsel perspektifle tanıtmak, turizme katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın jüri üyeliğini Kültür Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ve Anadolu Ajansı foto muhabirleri Ali İhsan Öztürk, Özkan Bilgin, fotoğraf sanatçıları Murat Doğan ve Murat Cacim yapacak.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu zenginlikleri tanıtarak Edremit'in vitrinini oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Say, "Hedefimiz, ilçemizin değerlerini fotoğraf sanatının görsel gücüyle ön plana çıkarıp, kültürünün, tarihinin ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak istiyoruz. Bu şekilde bir taraftan sanata hizmet ederken bir taraftan da ilimizin tanıtımını yapmış oluyoruz. Bu nedenle yapılan etkinliği son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Kültür, doğa ve yaşam olmak üzere 3 farklı kategoride yapılacak yarışmayla ilgili detaylara "www.edremitbelediyesi.com.tr" adresinden ulaşılabilecek.