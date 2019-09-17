Edremit Belediyesi 25 bin kişilik aşure dağıttı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısı ile düzenlenen aşure hayırları Güre Mahallesi'nde sona erdi. Altı ayrı merkezde toplam 25 bin kişilik aşure dağıtıldı.



Muharrem ayı dolayısı ile Edremit Belediyesi tarafından Edremit ilçe merkezi, Akçay, Altınoluk, Zeytinli, Kadıköy, Güre Mahallelerinde aşure hayrı düzenlendi.



Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aşevinde hazırlanan kazanlar dolusu aşureler vatandaşlara ikram edildi. Güre Mahallesi köy merkezi ve İskele Meydanı'nda ki yapılan aşure dağıtımı ile hayırlar sona erdi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'da kazanların başına geçerek vatandaşlara ikramda bulundu. Başkan Arslan, "Yas ve matem ayı Muharrem'de yüzyıllar önce yaşanan acıları bir kez daha yüreğimizde hissettik. Muharrem ayının ardından aşure ile birlikte bolluk, bereket ve sevgiyi paylaştık. Katılan, hayrımıza ortak olan tüm canlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR