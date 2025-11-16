Edremit Heyeti, KKTC'nin 42. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
Edremit Heyeti, KKTC'nin 42. Yıl Dönümünü Kutladı

16.11.2025 09:25
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs'ta resmi ziyaretler gerçekleştirdi ve Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etti. Ertaş, KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinin önemini vurgulayarak, kardeş vatanın geleceği için umut dolu mesajlar verdi.

(BALIKESİR) - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Kıbrıs gezisi kapsamında bir dizi resmi ziyaret ve kutlama etkinliğine katıldı.

Ertaş, beraberindeki heyet ile Girne Kaymakamı Revin Gürler ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'u makamlarında ziyaret ederek iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin önemi vurguladı. Ziyarete Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, Belediye Meclis Üyesi Nevin Sayman, Özel Kalem Müdürü İsmail Yanıt, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Güngör Güneş ve Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gazicelal Mahalle Muhtarı Nizamettin Dağ da katıldı.

Denktaş'ın mezarına ziyaret

Kıbrıs gezisi kapsamında Edremit heyeti, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarını da ziyaret etti. Denktaş'ın oğlu Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Genel Başkanı Serdar Denktaş da ziyarete eşlik etti.

Ertaş, ziyaretinde, "Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması yolunda tarifsiz bir mücadele vermiş, Kıbrıs'ın bağımsızlığında bir sembol olmuştur. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi.

"Kardeş vatanımız KKTC'nin 42'nci yaşı kutlu olsun"

Kurtuluş günü törenlerinde ise Atatürk anıtına Edremit Belediyesi çelengi sunuldu. Ertaş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kıbrıs Türklerinin verdiği şanlı bağımsızlık mücadelesi tüm dünyaya örnek olmuştur. İki kardeş ülkenin birlikteliği, Türkiye'nin sarsılmaz desteğiyle kurulan bu genç cumhuriyetin özgürlük ve egemenlik yolundaki güçlü sesi asla susturulamayacaktır. Kıbrıs'taki huzur ve barış daima kalacaktır. Kardeş vatanımız KKTC'nin 42'nci yaşı kutlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Kültür, Son Dakika

