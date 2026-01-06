Edremit'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi'nde dün alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada Erol G. (25) ve Yaşar A'nın (31) tabancayla yaralanmasının ardından polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda zanlıların ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Güre Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Zanlılar Serkan İ. (28) ve Polat İ. (26), polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aralarında alacak nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Erol G. ve Yaşar A. ile Serkan İ. ve Polat İ. İbrahimce Mahallesi Taşlık Yeni Yol Caddesi'nde karşılaşmış, çıkan kavgada Erol G. ve Yaşar A. bacağından silahla yaralanmıştı. Şüpheliler, Serkan İ. ve Polat İ. olay yerinden kaçmıştı.