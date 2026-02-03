Edremit'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Edremit'te Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

03.02.2026 10:57
Balıkesir Edremit'te motosikletli saldırganlar bir iş yerine ateş açtı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Motosikletli şahsın saldırı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısını ve beraberindekileri 3 saat gibi kısa bir sürede tespit edip gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana gelen olayda, motosikletle gelen kasklı iki şahısta biri, iş yerine tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri içerisinde bulunan Y.T. boyun bölgesinden yaralanırken, Y.D. kafa bölgesinden yaralandı. İş yerinde bulunan Ebubekir Turanlı (33) ise kafasından aldığı yarayla olay yerinde hayatını kaybetti.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde 13 adet boş kovan ele geçirilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olay sonrası Akçay istikametine kaçtıkları tespit edildi. Yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda olaya karışan motosikletin plakası belirlendi.

Plakadan yola çıkan ekiplerce yapılan teknik takip sonucu Avcılar Mahallesi düzenlenen operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen R A yakalandı. Operasyonda ayrıca F.E. ve E.B. de gözaltına alındı. Olay sırasında motosikleti kullandığı tespit edilen B.Ç.' nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Operasyon kapsamında 3 adet tabanca, 1 adet çelik yelek, 40 adet uyuşturucu hap, olayda kullanılan motosiklet ve kask ele geçirildi. Şüpheli R.A.' nın ilk ifadesinde, kız kardeşine küfür edildiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasında olay yerine motosiklet ile gelen iki kişinin mekana saldırdığı anlar görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

